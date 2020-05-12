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Сбербанк снизил ипотечные ставки при электронной регистрации сделок

Максимальный размер скидки составит 0,6 процентных пункта.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Сбербанк предложил пониженные ипотечные ставки при регистрации сделок в электронном виде. Дисконт составит 0,3 процентных пункта и будет доступен с 12 мая до 30 июня 2020 года.

Для получения скидки нужно воспользоваться сервисом "Электронная регистрация". Максимальный размер дисконта при использовании портала "ДомКлик" от Сбербанка составит 0,6 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 6 мая снизил процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентных пункта — до 6,2% по жилищному кредиту в новостройке и до 8,1% для покупки жилья на вторичном рынке.

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