В России предложили штрафовать чиновников за хамство
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По задумке авторов, нарушителям будет грозить также отстранение от работы на различные сроки.
Хамское поведение чиновников нужно наказывать рублём и отстранением от работы. Соответствующий законопроект об административной ответственности для хамов-госслужащих на рассмотрение Госдумы внесли секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
Согласно документу, поправка должна вноситься в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За хамское поведение чиновник должен быть отстранён от работы на год, а при повторном правонарушении — до двух лет. Также для подобных госслужащих предусмотрены штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 100 до 150 тысяч.
Критерием для определения хамства в документе должна стать уже действующая формулировка "Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме", дополненная словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".
Отметим, инициативу авторов законопроекта уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе. Также с поддержкой предложения выступил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
Напомним один из недавних примеров такого поведения высокопоставленного чиновника. Михаил Игнатьев, занимавший на то время пост главы Чувашии, вынудил сотрудника МЧС России подпрыгивать за ключами от машины. После этого президент РФ Владимир Путин снял его с поста главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия". Позднее президент отметил, что "без уважения к людям работать нельзя".