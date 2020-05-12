В России предложили штрафовать чиновников за хамство

По задумке авторов, нарушителям будет грозить также отстранение от работы на различные сроки.

Хамское поведение чиновников нужно наказывать рублём и отстранением от работы. Соответствующий законопроект об административной ответственности для хамов-госслужащих на рассмотрение Госдумы внесли секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Согласно документу, поправка должна вноситься в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За хамское поведение чиновник должен быть отстранён от работы на год, а при повторном правонарушении — до двух лет. Также для подобных госслужащих предусмотрены штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 100 до 150 тысяч.

Критерием для определения хамства в документе должна стать уже действующая формулировка "Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме", дополненная словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

Отметим, инициативу авторов законопроекта уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе. Также с поддержкой предложения выступил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.