Владелец сгоревшего в Красногорске хосписа признал вину

Владелец хосписа, сгоревшего 11 мая в Красногорске, признал вину. Ему уже предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

- На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении СКР.

Дело передали в первое управление ГСУ СК России по Московской области.

Напомним, пожар в хосписе произошёл ночью 11 мая. В результате погибло 11 его постояльцев - девять скончались в тот же день, ещё две пенсионерки умерли спустя сутки.