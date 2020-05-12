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Владелец сгоревшего в Красногорске хосписа признал вину

Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

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Кадр из видео © СК РФ

Владелец хосписа, сгоревшего 11 мая в Красногорске, признал вину. Ему уже предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

- На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении СКР.

Дело передали в первое управление ГСУ СК России по Московской области.

Напомним, пожар в хосписе произошёл ночью 11 мая. В результате погибло 11 его постояльцев - девять скончались в тот же день, ещё две пенсионерки умерли спустя сутки.

По документам "пансионат для пожилых" был учреждён в частном доме, однако владелец заявил, что деятельность была организована законно. Ранее Лайф выяснил, как жили его постояльцы.

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