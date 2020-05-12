Число жертв пожара в подмосковном хосписе увеличилось до 11

Число жертв пожара в хосписе в подмосковном Красногорске увеличилось до 11, ещё двое постояльцев умерли в реанимации. По данным источника Лайфа, у скончавшихся женщин были серьёзные ожоги поверхности тела и дыхательных путей, отравление продуктами горения.

Напомним, пожар в хосписе произошёл ночью 11 мая. По документам "пансионат для пожилых" был учреждён в частном доме, однако владелец заявил, что деятельность была организована законно. Ранее Лайф выяснил, как жили его постояльцы. Организатора частного хосписа уже задержали.