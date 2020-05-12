Трое рабочих пострадали при взрыве баллона на верфи во Владивостоке

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На судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке взорвался газовый баллон. Согласно официальной сводке мониторинга Федерации профсоюзов Приморского края, в результате ЧП пострадало три человека.
— Из-за взрыва ацетиленового баллона на территории судостроительного предприятия "Восточная верфь" ожоги получили трое сборщиков — 29, 44 и 55 лет, — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что на территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачёво произошёл пожар. Позже на объекте начали взрываться малокалиберные боеприпасы. К тушению привлекли два вертолёта Ми-8 и самолёт-танкер Ил-76 МЧС России.