Трое рабочих пострадали при взрыве баллона на верфи во Владивостоке

Видео © Instagram / vl_gazeta

На судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке взорвался газовый баллон. Согласно официальной сводке мониторинга Федерации профсоюзов Приморского края, в результате ЧП пострадало три человека.

— Из-за взрыва ацетиленового баллона на территории судостроительного предприятия "Восточная верфь" ожоги получили трое сборщиков — 29, 44 и 55 лет, — говорится в документе.