К тушению пожара на территории бывшего арсенала в Удмуртии привлекли авиацию

Два вертолёта Ми-8 и самолёт-танкер Ил-76 МЧС России участвуют в ликвидации пожара на территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачёво. Об этом сообщается на сайте регионального главка спасательного ведомства.
— В связи с тем, что тушение наземными группировками на данный момент не представляется возможным, для тушения используются два вертолёта МИ-8 и ИЛ-76 МЧС России, — рассказали в пресс-службе.
Спасатели уточнили, что к настоящему моменту на месте нет открытых очагов горения. Проводится проливка "действующих термоточек".
В целях безопасности местных жителей, живущих недалеко от объекта, эвакуировали. Часть из них поехали к родственникам, ещё часть разместили в пунктах временного размещения в селе Малая Пурга.
Накануне стало известно, что на территории бывшего арсенала произошёл пожар. Сообщалось, что с территории объекта слышны одиночные взрывы боеприпасов. Глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин рассказал, что возгорание могло возникнуть по вине так называемых чёрных копателей.