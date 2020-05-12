Трамп повздорил с журналисткой и демонстративно ушёл с брифинга — видео

Президент США Дональд Трамп прервал брифинг в Белом доме после перепалки с журналисткой телеканала CBS. Корреспондентка спросила, зачем американский лидер постоянно делает акцент на соперничестве с другими странами по числу проведённых тестов на коронавирус, вместо того чтобы обратить внимание на высокую смертность от CoViD-19 в стране.

— Люди умирают во всём мире. Возможно, этот вопрос вам следует задать Китаю. Не спрашивайте меня, обратитесь к Китаю с этим вопросом. Можете получить у них очень необычный ответ, — ответил Трамп.

Журналистка возмутилась и спросила, почему президент сказал про Китай именно ей — девушке азиатского происхождения. Трамп заявил, что его реплика адресована всем, кто задаёт "гадкие вопросы", и передал слово журналистке телеканала CNN.

Однако та проявила солидарность с коллегой и отказалась задавать вопрос главе Белого дома. Тут Трамп окончательно потерял терпение и удалился со словами: "Ладно, леди и джентльмены, всем большое спасибо".