Житель Москвы ранил ножом двух человек и сбил полицейского на угнанной машине

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В столице 30-летний мужчина ранил ножом двух человек и наехал на полицейского на угнанной машине. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 11 мая уроженец Ставропольского края попытался ограбить водителя на улице Ладожской. Он несколько раз ударил мужчину по голове и потребовал передать ему деньги и ключи от автомобиля. В происходящее вмешался прохожий. Его злоумышленник ранил ножом в ногу и сбежал. Свой замысел по угону машины он воплотил в другой части Москвы.

— Мужчина напал на водителя автомобиля марки "Форд-Транзит", которому также нанёс удар ножом в область плеча, и похитил транспортное средство. Подозреваемый был замечен сотрудниками полиции. Представители власти попытались пресечь его противоправную деятельность, однако тот совершил наезд на одного из сотрудников полиции, — уточнила Иванова.

После погони преступник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на грабёж", "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" и "Применение насилия в отношения представителя власти".

В управлении добавили, что потерпевшим была оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.