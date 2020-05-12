В Красноярске жертвам насильника грозит штраф за нарушение самоизоляции

Жителю Красноярска, которого подозревают в сексуальном насилии, и двум его жертвам — девушкам 17 и 18 лет — грозят штрафы за нарушение самоизоляции. Эту информацию РИА "Новости" подтвердили в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошёл в конце апреля, две девушки рассказали, что мужчина сначала их ограбил (забрал смартфоны и украшения), а затем в отношении обеих "совершил насильственные действия сексуального характера".

Подозреваемого задержали — им оказался неоднократно судимый красноярец 1964 года рождения. Сейчас на него завели пять уголовных дел. При этом и ему, и девушкам теперь грозит штраф за нарушение режима самоизоляции — полиция уже отправила материалы в администрацию района, где совершено нарушение. Там примут окончательное решение о мере ответственности.