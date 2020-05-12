Ушёл из жизни писатель-философ Константин Крылов

В Москве на 53-м году жизни скончался российский писатель-публицист Константин Крылов. Об этом сообщила его супруга Надежда Шалимова. Причина смерти не уточняется.

— Сегодня в 12:00 умер Константин Анатольевич Крылов, — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

Константин Крылов родился в Москве в 1967 году, закончил факультет кибернетики МИФИ, а также факультет философии МГУ. Он стал автором большого числа работ, посвящённых социологии, политологии и философии. С 2005 года Крылов возглавлял правозащитную организацию "Русское общественное движение", а с 2012 года являлся членом Координационного совета российской оппозиции, представляя интересы националистов. Философ вёл активную оппозиционную деятельность, участвуя во многих протестных акциях.