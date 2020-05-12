Росздравнадзор начал проверку аппаратов ИВЛ в больницах, где произошли пожары

Росздравнадзор начал проверку качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые применялись для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, — отмечается в сообщении.
Напомним, сегодня утром произошёл пожар в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. На месте происшествия были найдены тела пяти человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.
А вечером 9 мая стало известно о пожаре в больнице на севере столицы, где лечат в том числе пациентов с коронавирусом. Известно, что он начался на первом этаже лечебного корпуса. Один человек погиб.