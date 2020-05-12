Росздравнадзор начал проверку аппаратов ИВЛ в больницах, где произошли пожары

Росздравнадзор начал проверку качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые применялись для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, — отмечается в сообщении.