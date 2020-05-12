ФСБ предотвратила теракт в Тверской области — видео

Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт в городе Кимры в Тверской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержан молодой человек 2001 года рождения. Он готовил поджоги зданий госорганов и вооружённые нападения на чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

У злоумышленника изъяли аналог ПМ, переделанный из травматического в боевой, самодельные боеприпасы, три самодельных "коктейля Молотова", холодное оружие, средства связи. Также у него нашли дневники, где излагались планы на совершение преступлений.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ "Приготовление к террористическому акту". Мужчина уже арестован.