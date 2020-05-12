В первый день ослабления карантинного режима в Москве выросло число машин на дорогах

В первый день ослабления режима самоизоляции на дорогах Москвы стало на 180 тысяч автомобилей больше. Но это на 38% меньше, чем в тот же день прошлого года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта столицы.

— По данным на 10:00 вторника, на дорогах Москвы было на 180 тысяч личных машин больше, чем в первый день после первомайских праздников — 6 мая, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что загруженность дорог оценивалась в два балла. Это на балл выше, чем было 6 апреля.

Ранее Лайф сообщал, что в России количество ДТП в апреле этого года сократилось на 43,4% по сравнению с таким же периодом 2019 года, а число погибших от дорожных происшествий уменьшилось на 23,3%.