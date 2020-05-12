В Госдуме рассказали Лайфу, как соблюдают меры безопасности в условиях пандемии

— Володин соблюдает дистанцию. Кроме того, все депутаты прошли тестирование. А все ограничительные меры надо воспринимать со здравым смыслом, а не доводить их до абсурда. Надо дать возможность покупать маски населению, а не только выискивать нарушителей. Иной раз заклюют тебя и не пускают в аптеку, чтобы купить маску, потому что нельзя заходить в аптеки без маски, — заявила Кашеварова.