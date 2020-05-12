В Госдуме рассказали Лайфу, как соблюдают меры безопасности в условиях пандемии
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В нижней палате призвали не доводить ограничительные меры до абсурда.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин соблюдает дистанцию, он и все депутаты прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Так советник спикера ГД Анастасия Кашеварова прокомментировала Лайфу появление главы палаты на работе без маски.
— Володин соблюдает дистанцию. Кроме того, все депутаты прошли тестирование. А все ограничительные меры надо воспринимать со здравым смыслом, а не доводить их до абсурда. Надо дать возможность покупать маски населению, а не только выискивать нарушителей. Иной раз заклюют тебя и не пускают в аптеку, чтобы купить маску, потому что нельзя заходить в аптеки без маски, — заявила Кашеварова.
Ранее сообщалось, что депутата Госдумы от фракции КПРФ Леонида Калашникова, госпитализированного из-за коронавируса, выписали из больницы. Его коллега от "Единой России" Светлана Максимова, у которой также выявили CoViD-19, проходит лечение в одной из клиник Твери.