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В Госдуме рассказали Лайфу, как соблюдают меры безопасности в условиях пандемии

В нижней палате призвали не доводить ограничительные меры до абсурда.

1990
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Фото © Государственная дума

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин соблюдает дистанцию, он и все депутаты прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Так советник спикера ГД Анастасия Кашеварова прокомментировала Лайфу появление главы палаты на работе без маски.

Володин соблюдает дистанцию. Кроме того, все депутаты прошли тестирование. А все ограничительные меры надо воспринимать со здравым смыслом, а не доводить их до абсурда. Надо дать возможность покупать маски населению, а не только выискивать нарушителей. Иной раз заклюют тебя и не пускают в аптеку, чтобы купить маску, потому что нельзя заходить в аптеки без маски, — заявила Кашеварова.

Ранее сообщалось, что депутата Госдумы от фракции КПРФ Леонида Калашникова, госпитализированного из-за коронавируса, выписали из больницы. Его коллега от "Единой России" Светлана Максимова, у которой также выявили CoViD-19, проходит лечение в одной из клиник Твери.

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