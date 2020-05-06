"Главный кризис прошёл". Заражённого коронавирусом депутата Калашникова выписали из больницы
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Парламентарию предстоит продолжить лечение, но уже в домашних стенах.
Депутата Госдумы от фракции КПРФ Леонида Калашникова, госпитализированного из-за коронавируса, выписали из больницы. Коммунист признался, что он ещё не совсем здоров.
— Вчера вечером выписался домой, 14 дней буду дома лечиться... Есть проблемы, но ничего страшного, уже лучше. Главный кризис прошёл, — рассказал он ТАСС.
Как ранее писал Лайф, Калашников был госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких, вызванным коронавирусом. Депутат полагает, что заразился от водителя своего служебного автомобиля.