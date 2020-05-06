"Главный кризис прошёл". Заражённого коронавирусом депутата Калашникова выписали из больницы

Парламентарию предстоит продолжить лечение, но уже в домашних стенах.

Депутата Госдумы от фракции КПРФ Леонида Калашникова, госпитализированного из-за коронавируса, выписали из больницы. Коммунист признался, что он ещё не совсем здоров.

— Вчера вечером выписался домой, 14 дней буду дома лечиться... Есть проблемы, но ничего страшного, уже лучше. Главный кризис прошёл, — рассказал он ТАСС.