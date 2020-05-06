У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявили коронавирус

У депутата Госдумы от "Единой России" Светланы Максимовой выявили коронавирус, сейчас парламентарий находится в больнице в Твери. Об этом рассказала советник спикера нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова.

— Сегодня стала свидетелем: Вячеслав Викторович [Володин, спикер ГД] позвонил депутату Госдумы Светлане Максимовой, чтобы поддержать её, так как она лежит в больнице в Твери... У Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве — в ЦКБ, в платных лучших клиниках, — а в рядовой больнице в Твери... И я желаю здоровья Светлане Максимовой! — написала Кашеварова в своём телеграм-канале.