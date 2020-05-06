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Опубликовано 6 мая 2020, 18:14
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У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявили коронавирус

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Парламентарий лечится в тверской больнице.

У депутата Госдумы от "Единой России" Светланы Максимовой выявили коронавирус, сейчас парламентарий находится в больнице в Твери. Об этом рассказала советник спикера нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова.

Сегодня стала свидетелем: Вячеслав Викторович [Володин, спикер ГД] позвонил депутату Госдумы Светлане Максимовой, чтобы поддержать её, так как она лежит в больнице в Твери... У Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве — в ЦКБ, в платных лучших клиниках, — а в рядовой больнице в Твери... И я желаю здоровья Светлане Максимовой! — написала Кашеварова в своём телеграм-канале.

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Максимова избиралась в Госдуму РФ по Тверскому одномандатному округу, она член Комитета по аграрным вопросам.

Как ранее писал Лайф, у двух депутатов Госдумы от фракции КПРФ — Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова — нашли коронавирус. Калашников уже выписан и теперь долечивается дома.


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Александра Вишнякова
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