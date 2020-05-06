У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявили коронавирус
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Парламентарий лечится в тверской больнице.
У депутата Госдумы от "Единой России" Светланы Максимовой выявили коронавирус, сейчас парламентарий находится в больнице в Твери. Об этом рассказала советник спикера нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова.
— Сегодня стала свидетелем: Вячеслав Викторович [Володин, спикер ГД] позвонил депутату Госдумы Светлане Максимовой, чтобы поддержать её, так как она лежит в больнице в Твери... У Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве — в ЦКБ, в платных лучших клиниках, — а в рядовой больнице в Твери... И я желаю здоровья Светлане Максимовой! — написала Кашеварова в своём телеграм-канале.
Максимова избиралась в Госдуму РФ по Тверскому одномандатному округу, она член Комитета по аграрным вопросам.
Как ранее писал Лайф, у двух депутатов Госдумы от фракции КПРФ — Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова — нашли коронавирус. Калашников уже выписан и теперь долечивается дома.