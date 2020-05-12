Российский авторынок за месяц рухнул на 72%

В апреле продажи российского сегмента рынка автомобилей упали в среднем на 72,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), опубликовав итоги апрельских продаж в России. По некоторым маркам автомобилей глубина падения продаж составила до 99%.

— Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. "Чёрный апрель" 2020 года нанёс сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости, — рассказал глава комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штерцэль, слова которого приводит пресс-служба.

По данным ассоциации, в апреле продажи крупнейшего российского производителя автомобилей АвтоВАЗ по сравнению с прошлым годом упали почти на 71% и составили 10 055 машин. Что касается других марок, то Volkswagen Group за апрель реализовала 7003 автомобиля, сократив продажи на 63,2%, продажи Kia снизились на 78,1% (до 4334 машин за месяц), а Hyundai Group продали всего 2502 авто. Их продажи обвалились почти на 84%.

Toyota продала в России за прошедший месяц на 68,7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Остальные же бренды вовсе не смогли преодолеть отметку в 1000 автомобилей.