Изнасиловал дубинкой. Полицейского задержали за издевательства над задержанным

Следственный комитет устанавливает обстоятельства жуткого инцидента в Челябинске. Ранее судимый за убийства и другие преступления мужчина был задержан нарядом полиции после жалобы о семейном конфликте. Он был доставлен в отдел полиции, где устроил дебош. Как сообщает портал Ura.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, один из полицейских в ответ на это избил задержанного, а также изнасиловал резиновой дубинкой.

Мужчину отпустили домой после надругательства и избиения. Но, вернувшись домой, он почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Врачи констатировали повреждение внутренних органов и сообщили о пациенте с тяжёлыми травмами в полицию.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Превышение должностных полномочий", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным портала, в преступлении мог принимать участие ещё один полицейский. Также устанавливается степень участия в произошедшем и других, дежуривших в тот день в отделе полиции.

Эту ситуацию прокомментировали Лайфу в областном ГУ МВД РФ. Там рассказали, что в полицию поступило сообщение о пьяном мужчине, который пытается сломать дверь в квартиру своей знакомой. Туда был отправлен экипаж ППС. Дебоширом оказался 44-летний мужчина, ранее судимый по статьям 105 ("Убийство") и 158 ("Кража").

— По имеющейся информации, в ходе разбирательства в отношении доставленного сотрудниками ППС были применены недозволенные методы воздействия. Начальником ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка, в отдел полиции направлена специальная комиссия из числа сотрудников службы собственной безопасности и других заинтересованных подразделений регионального главка, — отметили в ГУ МВД РФ.