В Киеве захотели изменить соглашение об ассоциации с ЕС, которого добивались на Майдане

Украина хочет пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил вице-премьер страны по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в интервью DW Ukrainian. Видео беседы вице-премьера с журналистами опубликовано на "Ютубе".

По словам Пристайко, желание изменить положения соглашения именно сейчас обусловлено тем, что экономический кризис и эпидемия коронавируса создали, по его мнению, удачные условия для пересмотра документа.

— Сейчас просто очень удачный момент, как раз подошёл исторический срок. Потому что большинство квот, которые были установлены, они уже не устраивают нас, мы прошли этап первых контактов с Европейским союзом, — заявил вице-премьер.

Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной было заключено в 2014 году после государственного переворота — именно его добивались протестующие в ходе так называемого Евромайдана. Однако вступил в силу документ лишь через три года после того, как последняя страна — участник ЕС ратифицировала его.