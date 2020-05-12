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В Киеве захотели изменить соглашение об ассоциации с ЕС, которого добивались на Майдане

Документ имеет юридическую силу с 2017 года.

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Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Украина хочет пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил вице-премьер страны по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в интервью DW Ukrainian. Видео беседы вице-премьера с журналистами опубликовано на "Ютубе".

По словам Пристайко, желание изменить положения соглашения именно сейчас обусловлено тем, что экономический кризис и эпидемия коронавируса создали, по его мнению, удачные условия для пересмотра документа.

Сейчас просто очень удачный момент, как раз подошёл исторический срок. Потому что большинство квот, которые были установлены, они уже не устраивают нас, мы прошли этап первых контактов с Европейским союзом, — заявил вице-премьер.

Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной было заключено в 2014 году после государственного переворота — именно его добивались протестующие в ходе так называемого Евромайдана. Однако вступил в силу документ лишь через три года после того, как последняя страна — участник ЕС ратифицировала его.

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