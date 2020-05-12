Украинский депутат назвал МИД страны рассадником шизофрении

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Министерство иностранных дел страны, сделав ненавистническое заявление по поводу трагедии 2 мая в одесском Доме профсоюзов, продемонстрировало свою "шизофрению". Об этом он сказал в интервью телеканалу "112 Украина", опубликованном в "Ютубе".

— Министерство иностранных дел — это вотчина президента страны, это он отвечает за МИД, это его работа — по конституции и по всему. По странному стечению обстоятельств МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении, — отметил нардеп.

По словам Рабиновича, заявление украинского дипведомства по поводу трагических событий в Одессе является пределом "полуфашистской тупости, наглости, ненависти к людям".