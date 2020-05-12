Маск открыл завод Tesla, нарушив введённый карантин

Американский миллиардер Илон Маск вопреки запрету властей открыл завод Tesla в округе Аламида штата Калифорния. При этом он объявил, что если дело дойдёт до арестов, то это должно коснуться только его.

— Tesla возобновляет производство сегодня вопреки нормам округа Аламида. Я буду на заводе со всеми остальными. Если кого-то собираются арестовать, я прошу, чтобы это был только я, — написал он на своей странице в Twitter.

По мнению Маска, власти штата предвзято относятся к нему. Ведь они одобрили открытие автозаводов, и с 7 мая те начали работать.Только компания Tesla осталась под запретом. Ранее Маск подал в суд с требованием отменить ограничения в отношении его производства. Он также отметил, что намерен перенести штаб-квартиру своей компании в другой штат.