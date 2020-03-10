Собаки с перерубленными телами, об эвтаназии речи нет — депутат обвинил власти Якутска в убийстве 200 животных

В якутском центре содержания бездомных животных зоозащитники обнаружили 200 трупов собак и кошек. Депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал Лайфу, что животных, предположительно, зарубили лопатами. Виновными в случившемся парламентарий называет городских чиновников.

В Якутске разгорелся скандал — на территории пункта передержки животных обнаружили 200 трупов собак и кошек. Зоозащитники сняли на видео контейнер с тушами животных. На кадрах видно, что у собачьих тел порезана шея. Губернатор Якутии Айсен Николаев поручил правоохранительным органам провести проверку. Расследованием будет заниматься комиссия с участием полиции, прокуратуры и зоозащитников.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов, который сам работал над законом о защите животных, утверждает: в случившемся виноваты власти Якутска.

— Хотя глава города заявляет, что она была не в курсе (мэр Якутска Сардана Авксентьева также поручила провести проверку. — Прим. Лайфа), но [приют] — муниципальное предприятие, он на 100% принадлежит администрации города. Более того, решение по бешенству было принято на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям города Якутска. Это в пользу бедных разговор о том, что кто-то чего-то не знал, — заключил собеседник. По его мнению, чиновники в Администрации Якутска и сотрудники пункта приёма животных могут быть привлечены к ответственности за убийство зверей.

Сардана Авксентьева. Фото © Facebook / Сардана Авксентьева

— С моей точки зрения, как минимум три статьи были нарушены. Это жестокое обращение с животными (245 УК РФ). Ни о какой эвтаназии там речи не идёт. Она осуществляется с помощью укола. Там собаки с перерубленными телами. Лопатами рубили, скорее всего. По горлу. Кроме того, это, по-видимому, нецелевое расходование бюджетных денежных средств. К тому же превышение должностных полномочий рядом должностных лиц, — говорит Бурматов Лайфу. По словам депутата, владельцы приюта пытались скрыть от общественности факты массового убийства животных.

При этом Департамент ветеринарии Якутии сообщает, что две сотни животных усыпили из-за возможного контакта с бешеной собакой, чтобы исключить вспышку заболевания, смертельно опасного для людей.

Зоозащитник Марина Сантаева лично присутствовала на месте обнаружения собачьих трупов и утверждает Лайфу, что к ситуации с умерщвлением животных в приюте очень много вопросов.

— В республиканском Департаменте ветеринарии сообщили, что усыпили 201 животное: 153 собаки и 48 кошек. Все они якобы имели контакт с собакой, больной бешенством. Во-первых, почему об обнаружении сообщают только сейчас? В Сети появился документ, согласно которому больная собака пала 27 февраля. При этом карантин объявлен только сегодня указом главы республики, который тот подписал 7 марта. Во-вторых, непонятно, как эта собака могла контактировать со 153 собаками и 48 кошками в пункте передержки. Они все там изолированы. Далее, как анализ делали? Взять анализ на бешенство у животного можно только посмертно. Источник происхождения вируса не установлен, — уточнила Сантаева. По мнению зоозащитницы, бешенство стало только предлогом для умерщвления животных. Лишь для того, чтобы освободить место в муниципальном приюте.

— Животных нужно кастрировать, прививать, кормить, содержать, потом транспортировать обратно. Это всё деньги. Проще объявить бешенство и всех умертвить — и всё, — полагает собеседница Лайфа.

По её воспоминаниям, зоозащитники конфликтовали с якутским муниципальным приютом с первого года его работы. Борцов за права животных беспокоили условия содержания собак в пункте передержки: "В основном это отсутствие нормального корма и большое количество инфекций в тёплом помещении, где содержится молодняк — щенки. Смертность там очень высокая, почти 100% становятся инфицированными, 80% из которых умирают".

Кто занимается отловом и содержанием собак

Отловом собак в Якутске занимается МУП "Жилкомсервис". Всех пойманных животных отправляют в пункт передержки животных — единственное подобное заведение в городе. Здесь собак и кошек вакцинируют, стерилизуют и через некоторое время выпускают обратно на волю. В январе 2020 года зоозащитники утверждали, что животных в якутском приюте стерилизуют без соблюдения правил, систематически не кормят, не дают воду. При этом держат собак в 50-градусный мороз в открытых вольерах, из-за чего каждую зиму в приюте насмерть замерзают сотни собак и кошек.

Но взаимные обвинения зоозащитников и властей — обычное дело. Ведь речь идёт не только о том, отстреливать собак или держать в приютах, а ещё и о бюджетных деньгах. Их выделяют тем, кому достанется государственный тендер. В недавние годы тендеры раздавали именно зоозащитникам, но частные собачьи приюты часто превращались в концлагеря. И государственная машина снова повернулась в сторону бездомных животных. Но ни новые законы, ни переброс ответственности от частников к государству проблему так и не решили. Скандалы вспыхивают вновь в разных регионах страны.

Собачья охота в Якутии

В Якутии вопрос с бездомными животными стоит давно и остро. Ещё в 2003 году стая уличных собак до смерти загрызла молодую девушку. Тогда городские власти фактически легализовали отстрел бродячих животных. В 2011 году произошло новое страшное нападение — собака чуть не загрызла насмерть восьмилетнюю девочку.

В начале февраля 2020 года проблема безнадзорных животных в Якутии снова стала актуальной. Стая собак напала на восьмилетнего мальчика в Ленске. В случившемся обвинили зоозащитников, которые якобы помешали городской администрации отстреливать бродячих собак. Региональные власти даже решили ввести мораторий на исполнение федерального закона о защите животных.

На самом деле проблема бездомных животных стоит во многих регионах России. Хуже всего дела обстоят в Красноярске, где уличных собак подозревают в серийном убийстве людей. Правоохранители за два месяца обнаружили в городе пять тел красноярцев, предположительно, погибших от нападения собак. Следственный комитет завёл уголовное дело о халатности и убийстве, задержали высокопоставленного чиновника городской администрации, ответственного за ЖКХ.

После этого на улицах Красноярска стали появляться трупы бездомных животных. Но в администрации города открестились от убийства беспризорных собак. Скорее всего, анонимные красноярцы сами решают проблему, которая не под силу ни зоозащитникам, ни властям.

Собачья жизнь в законе

В зоозащитном центре "Вита" сообщают, что помимо Якутии им поступали сигналы об ужасающих условиях содержания животных в Севастополе, Дагестане, Самаре, где вместо строительства приютов власти якобы предложили отстрел бездомных собак. По мнению руководителя центра "Вита" Ирины Новожиловой, проблема состоит в том, что закон об ответственном обращении с животными оставляет регионам самостоятельное право решать, как именно ловить и содержать зверей. Впрочем, по мнению зоозащитников, в большинстве регионов страны ситуация продолжает оставаться критической.

Закон об ответственном обращении с животными был принят в 2018 году. Хотя саму идею предложил бывший тогда депутатом Госдумы (впоследствии был министром культуры) Владимир Мединский ещё в 2010 году. Принять его требовал президент России Владимир Путин. Документ запрещает убийство животных как домашних, так и диких, и пропаганду насилия над ними.