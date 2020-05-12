В Москве из больницы сбежал школьник с коронавирусом

В Москве 9 мая из инфекционного отделения больницы в районе Северное Тушино сбежал восьмиклассник, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщил портал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что школьник состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Он и раньше самовольно покидал медучреждения. Проживает несовершеннолетний с матерью. Полиция начала проверку и уже осмотрела место жительства подростка.