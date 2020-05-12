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В Москве из больницы сбежал школьник с коронавирусом

Он и раньше самовольно покидал медучреждения.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве 9 мая из инфекционного отделения больницы в районе Северное Тушино сбежал восьмиклассник, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщил портал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что школьник состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Он и раньше самовольно покидал медучреждения. Проживает несовершеннолетний с матерью. Полиция начала проверку и уже осмотрела место жительства подростка.

Похожий случай произошёл ранее в Санкт-Петербурге. Там из коронавирусного отделения Тихвинской межрайонной больницы имени А.Ф. Калмыкова сбежал шестнадцатилетний пациент. С собой подросток взял телефон. При этом на звонки малолетний нарушитель порядка отвечал, но говорить, куда отправился, отказывался.

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