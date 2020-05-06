"Жена постоянно плачет". Застрявшие на Занзибаре российские туристы отчаялись вернуться на родину

По их словам, за 49 дней вынужденного "отдыха" они получили от государства деньги только на семь дней.

Россиянин Александр Власов вместе с супругой уже на протяжении 58 дней находятся на территории Танзании и не могут вылететь на родину из-за отмены полётов на фоне пандемии коронавируса. В такой же ситуации на острове Занзибар ещё несколько туристов. Семье Власовых неоднократно обещали эвакуацию, но каждый раз сроки переносились.

Россияне рассчитывали на материальную помощь от государства и получили её, но выплаты покрыли лишь семь дней пребывания в чужой стране. Туристам помогают деньгами друзья и даже местные африканские власти, в то время как помощь от властей Ивановской области, откуда семья Власовых родом, пока не поступала. Как уточнил Александр, помощи он просил не для себя, а для несовершеннолетнего сына, который остался один в России.

— У него выпускной класс, выпускные экзамены, идёт подготовка к поступлению в вуз. Ребёнку сейчас очень трудно без родителей. После третьего обращения ему всё же позвонили. Спросили: "Как дела?" Посоветовали позвонить на номер телефона горячей линии МИД. Такого безразличия и такого мерзкого отношения к детям и к своим гражданам нет, наверное, ни в одной области. У Максима 11 мая день рождения. Мы с женой понимаем, что не сможем лично поздравить его, и от этого ещё больнее. Друзья и родственники стараются помочь нам. На мою просьбу, чтобы часть денег передать Максиму, ребенок ответил: "Папа, не нужно, лучше вы купите себе что-нибудь покушать". Жена последнее время постоянно плачет из-за беспомощности, — рассказал Лайфу Александр.