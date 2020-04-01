"Куда мы пойдём, непонятно". Застрявших на Занзибаре россиян выселяют из отеля

На острове закрылись практически все гостиницы и кафе. Из туристов остались только граждане РФ.

Видео © LIFE

Более 120 российских туристов, которые ждут эвакуации с острова Занзибар в Танзании, рискуют остаться без крыши над головой. По словам одного из путешественников, их попросили сегодня покинуть отель.

— Все родственники и друзья чем могут нам помогают... Закрываются практически все отели. Нам сказали, что мы должны освободить номера. Куда мы пойдём, непонятно. Сегодня будем заниматься поиском отеля, куда мы можем переехать. Денег уже практически ни у кого нет, — говорит собеседник Лайфа.

Фото © LIFE

По его словам, на опустевшем острове остались только местные жители и россияне. Остальных туристов эвакуировали ещё неделю назад. Граждане РФ даже записали специальное видео с просьбой — "SOS! Москва, забери нас домой".

Видео © LIFE

Российским туристам сочувствуют жители Танзании и стараются по мере сил поддерживать. Так, местный таксист даже бесплатно отвёз их в зоопарк и провёл мини-экскурсию.

К слову, согласно данным Росавиации, россиян должны эвакуировать из Африки сегодня. Помимо туристов из Занзибара планируется вернуть на родину граждан с Маврикия и Сейшел.

— 1 апреля планируется рейс "России" из Занзибара (127 человек), Маврикия (139 человек) и с Сейшельских островов (157 человек), — говорится на сайте Росавиации.