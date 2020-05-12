В Турции показали пустующие из-за коронавируса пляжи Антальи — видео

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции страдают все без исключения отрасли экономики. Однако наибольший удар, вероятно, испытала на себе туристическая отрасль, которая терпит огромнейшие убытки в связи с закрытием границ, прекращением авиасообщения и даже ограничением внутреннего туризма.
Агентство "Анадолу" показало кадры пустующих пляжей Антальи, которые в данный момент закрыты для посетителей. Как и другие ограничительные меры, запрет на посещение морского побережья был введён в городе в связи с угрозой распространения CoViD-19. Пустуют также улицы, велодорожки, парки и детские площадки. Лишь изредка в курортном районе можно встретить полицию или работников городской инфраструктуры.
Тем временем власти Турции надеются, что туристы из других стран вернутся к ним уже в июле. Подготовка к туристическому сезону ведётся в стране полным ходом, однако ряд экспертов скептически отнёсся к оптимистичным прогнозам правительства. Причиной этому стал обнародованный властями план работы туристического сектора в период пандемии коронавируса, согласно которому для гостей страны будет действовать ряд ограничений по санитарной безопасности.