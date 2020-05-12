Производитель аппаратов ИВЛ рассказал, почему они могли сгореть в Москве и Петербурге

Возгорание аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло произойти из-за нарушений мер противопожарной безопасности или из-за технических проблем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление производителя оборудования — концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех").
— Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности, — сообщили в КРЭТе.
Отмечается, что поставки аппаратов ИВЛ марки "Авента-М" в медучреждения ведутся с 2012 года. За всё это время проблем с их безопасностью не возникало. Аппараты прошли все испытания, даже под высокой нагрузкой. Результаты проверок подтверждены документально.
Напомним, сегодня утром произошёл пожар в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. На месте происшествия были найдены тела пяти человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.
А вечером 9 мая стало известно о пожаре на севере Москвы, также в больнице, где лечат в том числе пациентов с коронавирусом. Известно, что он начался на первом этаже лечебного корпуса. Один человек погиб.