Производитель аппаратов ИВЛ рассказал, почему они могли сгореть в Москве и Петербурге

Возгорание аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло произойти из-за нарушений мер противопожарной безопасности или из-за технических проблем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление производителя оборудования — концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех").





— Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности, — сообщили в КРЭТе.

Отмечается, что поставки аппаратов ИВЛ марки "Авента-М" в медучреждения ведутся с 2012 года. За всё это время проблем с их безопасностью не возникало. Аппараты прошли все испытания, даже под высокой нагрузкой. Результаты проверок подтверждены документально.