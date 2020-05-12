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Бердымухамедов поблагодарил Путина за передачу знамени полка, в котором воевал его дед

Стяг доставила в Ашхабад на торжества по случаю 75-летия Великой Победы российская делегация.

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Фото © Государственное информационное агентство Туркменистана "Туркменистан сегодня"

Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе телефонного разговора туркменский лидер поблагодарил российского коллегу за направление в Ашхабад на празднование Дня Победы делегации Минобороны РФ.

Особую признательность глава Туркменистана высказал за передачу российскими представителями копии Знамени Победы и оригинала боевого знамени 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в котором воевал дед президента — Бердымухамед Аннаев, — сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Бердымухамедов также отметили особое значение юбилея Великой Победы для народов двух стран, которые с гордостью хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла. Кроме того, они обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и договорились о дальнейших контактах по линии профильных министерств.

Напомним, что проведение традиционного Парада Победы в честь 75-летия Победы в России было отменено из-за коронавируса. 9 Мая состоялась только авиационная часть: над Москвой пролетело 75 самолётов и вертолётов. За торжественным авиапарадом президент РФ Владимир Путин следил с крыльца первого корпуса Кремля.

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