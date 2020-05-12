Лазарев рассказал о травме, полученной за день до выступления на Евровидении

В преддверии онлайн-Евровидения российский артист и участник конкурсов прошлых лет Сергей Лазарев рассказал о травме, которую получил во время репетиции своего номера в 2016 году, сообщает портал Dni.ru.

По словам певца, инцидент произошёл за один день до первого полуфинала. Во время очередной репетиции выступления Лазарев оступился и упал с декораций. В своём инстаграме он показал фото впечатляющего синяка, который появился на ноге в результате падения. Он также рассказал, что в последующие дни вплоть до финала ему снились кошмары, в которых он видел провал во время выступления на конкурсе.

— Слава Богу, ничего подобного не случилось, а выступление принесло нам победу в зрительском голосовании и вошло в историю Евровидения как одно из самых запоминающихся и загадочных, — отметил Лазарев.

В этом году представлять Россию на Евровидении будут российские рейверы LittleBig. В связи с эпидемией коронавируса шоу в Роттердаме отменилось, однако конкурс состоится в формате онлайн-концерта, который разделится на три части. Первая часть состоится уже сегодня вечером.