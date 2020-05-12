Первая часть онлайн-концерта Евровидения состоится уже сегодня

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции песенный конкурс Евровидение-2020 был отменён. Сперва организаторы отказались от идеи провести онлайн-трансляцию концерта, однако позже передумали. Так, шоу пройдёт в Сети сегодня вечером, а также 14 и 16 мая, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Видео песен будут показаны согласно порядку, по которому артисты должны были представлять свои страны в Роттердаме. Трансляция пройдёт на официальном канале конкурса в Youtube. При этом зрительского голосования в этом году не будет, однако организаторы пообещали зрителям массу различных сюрпризов, включая фрагменты исполнения фанатами любимых песен этого года. Основные концерты пройдут 12 и 14 мая, а 16 мая, в субботу, пользователей ждёт специальное шоу Europe Shine A Light с выступлениями всех участников, а также победителей Евровидения прошлых лет.

— Мы хотим не просто показать шоу и представить сорок одного участника, которого мы ждали в Роттердаме, но и вдохновить и объединить в эти трудные времена людей в Европе и за её пределами, — рассказал исполнительный продюсер проекта Ситсе Баккер.