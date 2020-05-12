В России выявили 185 ресурсов по продаже фейковых пропусков

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, с конца марта выявила 185 ресурсов по продаже в России поддельных справок и пропусков. Более половины из них были заблокированы.

— Group-IB обнаружил 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками: 28 сайтов, 59 групп и аккаунтов в соцсетях и 98 телеграм-каналов. Group-IB уже заблокировала 109 ресурсов, — сообщила компания РИА "Новости".

Киберспециалисты продолжают мониторинг Сети по выявлению мошеннических ресурсов. В компании напомнили, что цифровые пропуска оформляются бесплатно на сайте госуслуг.