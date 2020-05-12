В Крыму назвали бредом условия Климкина для "возвращения" полуострова Украине

В Крыму назвали бредом условия для "возвращения" Крыма Украине, которые озвучил бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Дипломат утверждал, что для "отнятия" полуострова необходимы две составляющие: санкции в отношении России и желание крымчан вернуться.
Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель напомнил, что возвращение в состав России — это осознанный выбор жителей полуострова. Он предупредил, что Москва тоже может ввести санкции и "тогда Украине будет очень сложно".
— Очередной бред. Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Крымчан никто не заставит вернуться в чужую Украину и оставить свою историческую родину — Россию, — сказал депутат в интервью изданию РИА "Новости".
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.