В Крыму назвали бредом условия Климкина для "возвращения" полуострова Украине

В Крыму назвали бредом условия для "возвращения" Крыма Украине, которые озвучил бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Дипломат утверждал, что для "отнятия" полуострова необходимы две составляющие: санкции в отношении России и желание крымчан вернуться.

Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель напомнил, что возвращение в состав России — это осознанный выбор жителей полуострова. Он предупредил, что Москва тоже может ввести санкции и "тогда Украине будет очень сложно".

— Очередной бред. Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Крымчан никто не заставит вернуться в чужую Украину и оставить свою историческую родину — Россию, — сказал депутат в интервью изданию РИА "Новости".