"Бездушные". На Урале в закрытом кафе нашли умирающих от голода медведя и собаку

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Без еды и воды на 30-градусной жаре проводят свои дни собака и медведь в Челябинской области. Пёс — на привязи, медведь — в вольере. Оба животных находятся у кафе "Берлога", расположенного на трассе М5 между Бакалом и Саткой. После введения ограничений из-за коронавируса заведение закрылось, а животные остались фактически предоставлены сами себе. Видео с измождёнными животными было размещено в паблике "Типичный Челябинск".

По словам местных жителей, оба зверя в ужасном состоянии. Пёс сильно исхудал. Медведя изредка кормят только комбикормом, к тому же его маленький вольер, где ничего нет, давно не чистили.

— Сегодня попытались забрать собаку, но её не отдали, долго доказывали, что животные сытые и счастливые. При почти 30-градусной жаре у них нет ни капли воды. Без вмешательства компетентных органов у животных незавидная участь. Видимо, хозяевам нет дела до умирающих от голода животных, у которых нет возможности даже напиться воды, — заявил один из местных жителей.

Пользователи соцсетей призывают правоохранительные органы отреагировать на эту ситуацию.