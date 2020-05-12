Жена Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом вместе с супругом

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что она госпитализирована с коронавирусом вместе с мужем — пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым. Чтобы не подвергать риску заражения всю остальную семью, супруги сознательно решили лечь в больницу, однако оба чувствуют себя хорошо.

— Мы под контролем врачей. Всё в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось всё: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда, — приводит издание слова фигуристки. — Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним всё в порядке. Лечимся.

Навка добавила, что с началом эпидемии коронавируса вся семья сидела в строгой изоляции, за исключением Пескова (он работал), поэтому она думает, что заразилась именно от супруга.

— Скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принёс с работы, — добавила она.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Причём более чем у 40% этих людей инфекция протекает бессимптомно.