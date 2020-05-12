Песков контактировал с Путиным больше месяца назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого выявили коронавирус, рассказал ТАСС, что очно контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад.

Напомним, о своём диагнозе сам Песков рассказал несколько минут назад. Также коронавирус нашли и у его супруги Татьяны Навки.