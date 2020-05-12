Песков контактировал с Путиным больше месяца назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого выявили коронавирус, рассказал ТАСС, что очно контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад.
Напомним, о своём диагнозе сам Песков рассказал несколько минут назад. Также коронавирус нашли и у его супруги Татьяны Навки.
По последним данным оперштаба, число выявленных случаев коронавируса в России достигло 232 тысяч (+10 899 за сутки). При этом в Москве коэффициент распространения CoViD-19 опустился до минимального значения и составил 0,94.