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Песков контактировал с Путиным больше месяца назад

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил о своём положительном тесте на коронавирус.

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого выявили коронавирус, рассказал ТАСС, что очно контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад.

Напомним, о своём диагнозе сам Песков рассказал несколько минут назад. Также коронавирус нашли и у его супруги Татьяны Навки.

По последним данным оперштаба, число выявленных случаев коронавируса в России достигло 232 тысяч (+10 899 за сутки). При этом в Москве коэффициент распространения CoViD-19 опустился до минимального значения и составил 0,94.

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