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Почти 40% пациентов с коронавирусом в России заразились в семье или от друзей

За последние сутки в стране выявили почти 11 тысяч новых случаев инфекции.

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Фото © Агентство "Москва" / Кириллл Зыков

37 процентов заболевших коронавирусом в России заразились при близком контакте, в том числе при общении с друзьями или членами семьи. Такие данные озвучила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Среди заразившихся в близком контакте с источником было почти 40%. Это подтверждает первый тезис, озвученный ещё в феврале, о том, что эта инфекция передаётся при близком контакте, — уточнила она.

По оценкам ведомства, лишь 28,4% пациентов с коронавирусом были госпитализированы, а остальные, то есть большинство, лечатся дома. Более того, у 40% вообще нет симптомов.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

А ранее стало известно, что инфекцию выявили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки.

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