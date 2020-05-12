Почти 40% пациентов с коронавирусом в России заразились в семье или от друзей

37 процентов заболевших коронавирусом в России заразились при близком контакте, в том числе при общении с друзьями или членами семьи. Такие данные озвучила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Среди заразившихся в близком контакте с источником было почти 40%. Это подтверждает первый тезис, озвученный ещё в феврале, о том, что эта инфекция передаётся при близком контакте, — уточнила она.

По оценкам ведомства, лишь 28,4% пациентов с коронавирусом были госпитализированы, а остальные, то есть большинство, лечатся дома. Более того, у 40% вообще нет симптомов.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.