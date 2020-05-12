Немецкий регулятор назвал сроки принятия решения по "Северному потоку — 2"

Федеральное сетевое агентство Германии уже к концу этого месяца примет окончательное решение о том, распространяются ли правила обновлённой Газовой директивы ЕС на "Северный поток — 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

— Решение будет вынесено самое позднее к 24 мая 2020 года, — отмечается в сообщении.

Напомним, в середине января BNA приняло заявки от операторов Nord Stream 1 AG и Nord Stream 2 AG, претендующих на освобождение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" от требований европейской Газовой директивы. В начале мая издание Handelsblatt сообщило, что заявка компании Nord Stream 2 AG отклонена.

Ранее Лайф сообщал, что кабмин Германии по-прежнему положительно относится к проекту "Северный поток — 2", рассчитывает на его успешную реализацию и продолжит политически поддерживать участвующие в нём компании. А трубоукладчик "Академик Черский", который является кандидатом на завершение строительства "Северного потока — 2", 9 мая прибыл в Германию.