Как будто мир раскололся. Медсёстры рассказали о самом трудном в борьбе с коронавирусом

Неудобные костюмы, необходимость срочной переквалификации и тяжёлая психологическая нагрузка — всё это одни из проблем в работе медиков по борьбе с распространением коронавируса в России. Такие ответы дали сами медработницы во время опроса, проведённого НСН в честь Международного дня медицинской сестры. Например, медсестра ГКБ № 29 им. Баумана Нина Неклюдова рассказала, как изменился её объём работы в связи с эпидемией.

— Ежедневное восьмичасовое дежурство. С началом пандемии в первую очередь поменялись наши пациенты. Теперь это люди в возрасте старше шестидесяти лет, которые требуют дополнительного внимания и имеют ряд сопутствующих заболеваний. Они напуганы. Конечно же, сейчас у меня увеличился объём работы. Мы чаще берём кровь, ставим капельницы и инъекции. Средствами защиты мы полностью обеспечены. И костюмами, и масками, и бахилами, и перчатками. У нас всё есть. Правда, в этих костюмах непросто, — рассказала медсестра.

Старшая медсестра стационара кратковременного пребывания 31-й городской клинической больницы Алёна Новикова сообщила, что ей пришлось срочно переквалифицироваться для работы с больными коронавирусом. Но не это и даже не неудобные костюмы для неё оказались главной трудностью. Трудно ежедневно видеть, как одни тяжело болеют коронавирусом, а другие не соблюдают мер безопасности.

— Признаюсь, мне психологически сложно... Ты видишь в больнице всё, что происходит, а потом выходишь на улицу и видишь людей, которые не соблюдают режим. Это сложно понять. Как будто мир разделился на два мира поменьше. В одном из которых серьёзная беда и люди сплотились и борются с ней, а во втором — люди гуляют и не отдают себе отчёт, что может с ними произойти, — сказала медсестра.