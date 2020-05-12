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Голикова: Надеемся, что летом наша жизнь наладится

Вице-премьер рассчитывает, что ситуация с коронавирусом в России нормализуется, если граждане будут соблюдать рекомендации медиков.

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Зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Правительство России рассчитывает, что эпидемиологическая ситуация наладится летом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что россияне вскоре смогут вернуться к привычной жизни лишь при условии соблюдения всех вводимых требований и ограничений по коронавирусу.

Если все мы соблюдаем требования главных санитарных врачей, требования к своему общежитию, чтобы не заразить наших близких, не допустить распространения инфекции, то очень надеемся, что летом жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом, — отметила вице-премьер на совещании по санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. А ранее стало известно, что инфекцию выявили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки.

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