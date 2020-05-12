Голикова: Надеемся, что летом наша жизнь наладится

Правительство России рассчитывает, что эпидемиологическая ситуация наладится летом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что россияне вскоре смогут вернуться к привычной жизни лишь при условии соблюдения всех вводимых требований и ограничений по коронавирусу.

— Если все мы соблюдаем требования главных санитарных врачей, требования к своему общежитию, чтобы не заразить наших близких, не допустить распространения инфекции, то очень надеемся, что летом жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом, — отметила вице-премьер на совещании по санитарно-эпидемиологической безопасности.