В России уже 10 дней нет значимого роста случаев CoViD-19

В России уже 10 дней нет значимого роста числа заболевших коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Начиная с 3 мая последние 10 суток общее количество числа зарегистрированных в РФ заболевших новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же, то есть 10 дней в РФ мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр, — отметила главный санитарный врач на брифинге в Доме правительства.

По последним данным оперштаба, число выявленных случаев коронавируса в России достигло 232 тысяч (+10 899 за сутки). При этом, по данным Роспотребнадзора, 37% заболевших заразились CoViD-19 при близком контакте, в том числе при общении с друзьями или членами семьи. Эти цифры подтверждают, что инфекция передаётся при близком контакте.