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В России запустили сервис для оформления новой выплаты на детей

Россияне могут подать заявку на получение пособия до 1 октября 2020 года.

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Фото © Getty Images

Сервис для оформления единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей появился на сайте госуслуг. Единовременное пособие в десять тысяч рублей можно получить на каждого ребёнка в возрасте от трёх до шестнадцати лет, имеющего гражданство России.

Сервис базируется на портале государственных услуг. Его адрес — posobie16.gosuslugi.ru.

В ведомстве добавили, что россияне могут обратиться за назначением единовременной выплаты до 1 октября 2020 года.

Как ранее писал Лайф, накануне президент России Владимир Путин заявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней и объявил новые меры поддержки экономики и российских граждан.

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