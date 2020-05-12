В России запустили сервис для оформления новой выплаты на детей

Сервис для оформления единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей появился на сайте госуслуг. Единовременное пособие в десять тысяч рублей можно получить на каждого ребёнка в возрасте от трёх до шестнадцати лет, имеющего гражданство России.
Сервис базируется на портале государственных услуг. Его адрес — posobie16.gosuslugi.ru.
В ведомстве добавили, что россияне могут обратиться за назначением единовременной выплаты до 1 октября 2020 года.
Как ранее писал Лайф, накануне президент России Владимир Путин заявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней и объявил новые меры поддержки экономики и российских граждан.