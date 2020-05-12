В России запустили сервис для оформления новой выплаты на детей

Сервис для оформления единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей появился на сайте госуслуг. Единовременное пособие в десять тысяч рублей можно получить на каждого ребёнка в возрасте от трёх до шестнадцати лет, имеющего гражданство России.