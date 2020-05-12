Скворцова рассказала о стрессах у медиков, которые борются с эпидемией

Почти половина медиков, работающих напрямую с заражёнными коронавирусом пациентами, имеют психологические проблемы, а 10% из них страдают депрессией. Об этом сегодня заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

— По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в "красной" зоне, имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют невротизирующие различные факторы, примерно 10% из них страдают депрессией, — рассказала глава ФМБА в эфире телеканала "Россия 1".