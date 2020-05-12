По уровню заболеваемости коронавирусом Россия оказалась лишь в пятом десятке стран

Она отметила, что считать количество случаев заболевания не единым числом, а показателями в расчёте на каждые 100 тысяч населения — привычная в эпидемиологии практика. В России зафиксировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом, но и население в стране — около 145 миллионов человек. Проведено уже почти шесть миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Это один из самых высоких показателей в мире.