По уровню заболеваемости коронавирусом Россия оказалась лишь в пятом десятке стран

Россия находится в пятом десятке стран по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что считать количество случаев заболевания не единым числом, а показателями в расчёте на каждые 100 тысяч населения — привычная в эпидемиологии практика. В России зафиксировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом, но и население в стране — около 145 миллионов человек. Проведено уже почти шесть миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Это один из самых высоких показателей в мире.
За минувшие сутки в России выявили ещё 10 899 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб, который контролирует ситуацию с эпидемией в России.