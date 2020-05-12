Историк моды Александр Васильев переболел пневмонией и предсказал изменения в облике москвичек

Известный телеведущий Александр Васильев считает, что коронавирус окажет влияние на стиль жительниц столицы. Теперь представительницы прекрасного пола вынуждены подбирать для выхода на улицу образ исходя из цветов обязательных аксессуаров нынешнего времени — масок и перчаток. Об этом он заявил после выписки из больницы, где получал лечение от пневмонии. Два теста на коронавирус у него дали отрицательный результат.

— Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своём голубого и синего цвета. Это продиктует определённый тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев, — написал модный судья в "Инстаграме".

Васильев отметил, что девушки станут подбирать синий головной убор, платочек или шарфик на шею, чтобы "избежать какофонии". Он обратил внимание и на оригинальные маски некоторых москвичек: с цветочками, аппликациями и со стразами. Модный судья уверен, талантливый русский народ способен разрисовать средства защиты и под хохлому, и под гжель.