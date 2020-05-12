Отправлен под арест владелец хосписа, где постояльцы погибли в пожаре

На два месяца, до 11 июля этого года, отправлен под стражу владелец красногорского хосписа, где во время пожара погибло одиннадцать человек. Такое решение принял Красногорский городской суд.

Ранее мужчина признал свою вину и полностью раскаялся.

Напомним, пожар в хосписе произошёл ночью 11 мая. В результате погибло одиннадцать его постояльцев: девять скончались в тот же день, ещё две пенсионерки умерли спустя сутки.