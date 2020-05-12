"А где все?" Российский пилот написал вопрос о самоизоляции прямо в небе

В Новосибирской области пилот легкомоторного самолёта около часа кружил в небе, выводя вопрос, актуальный для последнего времени самоизоляции: "А где все?". Надпись появилась неподалёку от областного центра над Колыванским районом.

Как видно на сайте сервиса FlightRadar, вопрос вывел пилот самолёта марки Evektor Harmony LSA с номером RA-2173G. При этом все буквы, кроме последней "Е", выведены очень старательно.