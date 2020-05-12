Голикова поручила Минздраву содействовать в проверках по факту возгорания аппаратов ИВЛ

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Росздравнадзору при необходимости оказать максимальное содействие в проверках по фактам возгорания аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Видеозапись брифинга опубликована на сайте правительства.

— Я, как вице-премьер, курирующий вопросы здравоохранения в правительстве, дала поручения Министерству здравоохранения и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие и, если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям, — сказала Голикова.

По её словам, в отдельных ведомствах уже начался ряд проверок по факту возгорания аппаратов ИВЛ. Вице-премьер выразила соболезнования родным и близким погибших в результате пожаров.