Голикова поручила Минздраву содействовать в проверках по факту возгорания аппаратов ИВЛ

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Росздравнадзору при необходимости оказать максимальное содействие в проверках по фактам возгорания аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Видеозапись брифинга опубликована на сайте правительства.
— Я, как вице-премьер, курирующий вопросы здравоохранения в правительстве, дала поручения Министерству здравоохранения и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие и, если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям, — сказала Голикова.
По её словам, в отдельных ведомствах уже начался ряд проверок по факту возгорания аппаратов ИВЛ. Вице-премьер выразила соболезнования родным и близким погибших в результате пожаров.
Напомним, речь идёт о сегодняшнем пожаре в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, а также о пожаре 9 мая на севере Москвы. В Северной столице погибло пять человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. В Москве жертвой пожара стал один человек, однако точная причина возгорания названа не была.