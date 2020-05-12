Почти 3 миллиона пользователей со всего мира приняли участие в акции "Бессмертный полк онлайн"

Около трёх миллионов человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в этом году проходит в онлайн-режиме. Об этом сообщила журналистам во вторник ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.

— Это серьёзное и важное достижение, которое показывает, насколько важно людям в День Победы отдать дань уважения своим дедам и прадедам, не жалевшим себя ради нашего мирного будущего. Наш онлайн-проект был организован в короткие сроки, и за это время почти три миллиона человек со всего мира заполнили анкеты. Многие пользователи заполняли не одну и даже не две анкеты, чтобы в строю "Бессмертного полка" прошагали все их родственники, внёсшие вклад в Великую Победу, — сообщила она.

Сама трансляция будет идти до последней загруженной фотографии. Она, напомним, ведётся на сайте "Бессмертного полка" России www.polkrf.ru и Международного "Бессмертного полка" www.polk.press, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", в онлайн-кинотеатре Okko и собрала уже более 12,5 миллиона зрителей.

Продолжается работа и по модерации анкет. Все задействованные в этой работе волонтёры прошли предварительное обучение по материалам, подготовленным деканом факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ, заместителем руководителя дирекции Года памяти и славы Еленой Малышевой.

— Прежде всего историки приняли участие в создании исторического контента для обучающей программы для волонтёров Победы. Внимание в образовательном блоке обращалось на визуальные аспекты — персонализация, форма, награды, знаки отличия, так и на содержательную сторону. Таким образом, волонтёры Победы, пройдя соответствующую историческую подготовку, выступали не техническими исполнителями при модерировании, а настоящими хранителями исторической памяти, — прокомментировала она.