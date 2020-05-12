Как протестироваться на коронавирус у работодателя бесплатно

Коронавирус напугал многих наших сограждан, поэтому тысячи людей хотят протестировать себя и своих близких на возможную болезнь, а также на антитела к ней — то есть проверить, вдруг страшное позади и они уже переболели этой китайской напастью бессимптомно. Однако цена кусается: чтобы провести обследование, медики просят за один тест до 6 тысяч рублей. Между тем теперь протестироваться на коронавирус можно бесплатно у своего работодателя.

О том, что теперь работодатели, как минимум столичные, обязаны проверять своих сотрудников на CoViD-19, сказано в указе мэра Сергея Собянина № 55-УМ. Согласно документу, с 12 по 31 мая московские работодатели, включая индивидуальных предпринимателей, должны проводить тестирование на коронавирус не менее 10% своих сотрудников, а с 1 июня 2020 года компании должны будут проводить тесты в таком объёме каждые две недели, пока не проверят всех сотрудников.

Принцип отбора тех, кто должен пройти тест, описывается только одной фразой — "выборочное тестирование", то есть на усмотрение работодателя. Поэтому, чтобы попасть в "первую" выборку, достаточно поговорить со своим непосредственным руководством или отделом кадров. Причём неважно, на удалёнке вы работаете или в офисе: в указе мэра не указаны исключения, а значит, проверены должны быть все без исключения сотрудники.

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Правда, процесс тестирования пока не определён. Например, непонятно, должны ли работники оформлять какое-либо письменное согласие на тестирование и должен ли работодатель передавать полные сведения о том, каким именно работникам проведены тесты, ведь подобного рода информация строго конфиденциальна.

О том, что тестирование может проводиться за счёт бюджетных средств, ни в одном нормативном документе московского правительства не указано, а значит, чтобы выполнить указ мэра, работодатель должен раскошелиться из своих фондов на проведение тестов. Скорее всего, работодателям придётся договариваться о визите в офис медицинского работника для сбора проб.

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков