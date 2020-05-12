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Опубликовано 12 мая 2020, 19:19

Безопаснее некуда. В Швеции сделали ресторан для одного посетителя прямо на лугу

Гостю не надо встречаться даже с официантом, ведь заказ ему подаётся с помощью верёвки из кухни.

Видео © AP

Расмус Перссон и Линда Карлссон из шведского города Вермланд, что примерно в 350 километрах от Стокгольма, открыли необычный ресторан. Он называется Bord For En ("Столик для одного") и располагается посреди луга.

Луг-ресторан идеален для интровертов: посетитель там может быть только один и ему не нужно встречаться даже с официантом. Гостю подают еду и напитки с помощью корзины, привязанной к верёвке и ведущей на кухню.

Вся посуда в "Столике для одного" будет дважды очищаться между каждым использованием, а обеденная зона — тщательно дезинфицироваться. Перссон и Карлссон планируют поддерживать работу ресторана до 1 августа.

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Алёна Темирчиева
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